G7 Zirvesi’nde olumlu mesajlar

Fransa’da dün de devam eden G7 Zirvesi’nde son gün liderlerin ikili görüşmeleri, iklim konulu oturum ve aile fotoğrafı çekimiyle geçti. Liderlerin özellikle Amazonlar’daki yangınlar, İran’ın nükleer programı ve ticaret anlaşmaları konularında olumlu açıklamalarda bulunmaları dikkat çekti. Zirve çok büyük anlaşmalara tanıklık etmese de, liderlerin dünyanın güncel sorunları karşısında ortak bir tavır takındığı görüldü.

İran’a zeytin dalı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in önceki gün gerçekleşen beklenmeyen ziyareti konusunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, “Macron’un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım” dedi.

Trump, daha sonra Macron ile düzenlediği basın toplantısında ise “İran’la ilgili iyi hislerim var, pek çok İranlı arkadaşım var, inanılmaz insanlar” ifadesini kullandı. Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine ise, “Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim” dedi.

Macron da Trump ve Ruhani’nin görüşmesini istediğini belirterek, “Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk” diye konuştu.

Macron, telefonla görüştüğü Ruhani’nin ülkesinin çıkarları için her siyasi liderle görüşmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Çin ile anlaşma

G7 ve davetli ülkelerin liderleri ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk dün iklim konulu oturuma da katıldı. Trump bu oturuma katılmazken, Fransa’nın daveti üzerine G7 Zirvesi için Biarritz’de bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Zirvede liderlerin en büyük görüş ayrılığı yaşadığı konuysa Rusya’ydı. Trump, Rusya’nın yeniden toplantılara davet edilmesini savunurken, bu öneriye sadece İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den destek geldi. Diğer liderler bu öneriye karşı çıkarken, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk bir adım daha ileri giderek toplantılara Rusya’nın değil Ukrayna’nın katılması gerektiğini belirtti.

Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları zirvenin bir başka önemli gündem maddesiydi. ABD Başkanı Trump, Çin’in ‘görüşelim’ çağrısı üzerine bu konuda da olumlu bir adım atarak Çin ile tekrar masaya oturacaklarını duyurdu.

Zirvede öpücük yağmuru!

G7 ülkelerinin liderleri dün aile fotoğrafı için toplanırken, fotoğraf çekiminde ilginç kareler ortaya çıktı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile verdiği kare ve First Lady Melania Trump’ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile öpüştüğü anlar dikkat çekti. Melania Trump’ın eşi ile el ele çıktığı podyumda gözlerini Trudeau’dan alamadığı görüldü. Donald Trump’ın ise o sırada yere bakar şekilde yakalanması özellikle sosyal medyada bu fotoğrafın sıklıkla kullanılmasına neden oldu.

Bolsonaro’dan BrIgItte Macron’a hakaret!

Amazonlar’daki yangın konusundaki tutumu nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Amazonlar konusunda Fransız lider Macron ile söz düellosuna giren Bolsonaro, hakaretvari bir paylaşımın altına yorum yaptı. Fransız First Lady Brigitte Macron’un yaşıyla dalga geçen bir kullanıcı, Bolsonaro’nun eşiyle Macron’un eşini kıyasladı ve “Macron Bolsonaro’yu kıskanıyor, bu tepkisi ondan” şeklinde bir yorumda bulundu. Bolsonaro ise resmi hesabından paylaşımın altına yorum yaptı “Hahaha, adamı küçük düşürme” yazdı.

Bu durum G7 Zirvesi’nin gerçekleştiği Fransa’da büyük tepkiyle karşılandı. Emmanuel Macron, Bolsonaro’nun hareketinin son derece terbiyesizce olduğunu belirtti ve “Hem onun hem de Brezilyalılar için üzücü” dedi. Macron, “Brezilyalı kadınlar şüphesiz, Cumhurbaşkanlarının söylediğini okumaktan utanç duyuyorlardır” derken, “Umarım Brezilya yakın zamanda bu görevi kaldırabilecek bir başkan bulur” ifadesini de kullandı. Bolsonaro’nun yorumu Brezilya’da da tepki yarattı.

G7’den Amazonlar için 20 milyon euro

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkelerinin, Amazonlar’daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon euro destekte bulunacağını açıkladı. Amazonlar’daki orman yangınlarının birçok ülkeyi etkilediğini belirten Macron, “Bu sadece söz konusu ülkeler için değil aynı zamanda tüm insanlık için bir dram” dedi.

Macron, yangınların söndürülebilmesi için Fransa’nın da askeri destek vereceğini belirtti. Macron, gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Amazonlar için inisiyatif başlatılacağını da duyurdu.