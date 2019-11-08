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08.11.2019 - 11:16 | | AA

Hong Kong'da katlı otoparktan düşen genç öldü

Göstericilerle polis arasındaki çatışmada biber gazından kaçarken düşen 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hong Kong'da katlı otoparktan düşen genç öldü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanan üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Queen Elizabeth Hastanesi yetkilileri, pazartesi günü polisin göstericilere biber gazıyla müdahalesi sırasında katlı otoparktan düşerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Chow Tsz-lok'un yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, beyin hasarı nedeniyle iki operasyon geçiren Chow'un kurtarılamadığını ifade etti.

Chow'un ölümünün ardından yüzlerce protestocu Hong Kong'ta yürüyüş düzenledi. Polis karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Hong Kong polis devletidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümet sözcüsü, Chow'un ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu ifade ederek, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Ülkedeki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor. 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
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