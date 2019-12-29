İdlib alarm veriyor

Suriye rejiminin İdlib’e yönelik artan saldırıları sonrası yüzbinlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kalırken, yaşanan göç sonrası kapasitelerinin üzerinde sığınmacı bulunan kamplarda hayat daha da zorlaştı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri soğuyan hava ve artan yağışlar nedeniyle kamplarda yaşamın giderek zorlaştığını, özellikle hijyen yetersizliği nedeniyle çocuklar da şark çıbanı görülme sayısında ciddi artışlar yaşandığı belirtildi.

Esad rejiminin İdlib’e yönelik başlattığı bugüne kadar ki en büyük saldırı sonrası kentteki yüzbinlerce sivil evlerini terketmek zorunda kaldı. Yanına alabildikleri eşyaları ile daha güvenli olan Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçan siviller mevcut çadır kentlere ve yeni kurulan çadır alanlarına yerleştirildi.

Öncelik barınma ve giysi

Bölgede yardım çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfı Suriye görevlisi İsmail Yiğit, yaşanan insani göç sonrası 3 bin kişinin kalacağı yeni bir çadır kent kurma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yiğit, İdlib’de 2019 yılında yaklaşık 50 bin kişiye sağlık hizmeti götürdüklerini belirterek, “Havaların soğuması nedeniyle önceliğimiz barınma ve giysi. 1500 yetim çocuğun kışlık giysi ihtiyaçlarını karşıladık. Günlük ekmek ve gıda paketi dağıtımlarıyla da ihtiyaç sahiplerine yetişmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

264 bin sivil evsiz kaldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin, Moskova’da 23 Aralık’ta yaptığı görüşmelerin ardından Rusya, Esad rejimi ve İran destekli grupların İdlib’deki hava saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına 3 günde 47 bin sivil daha göç etti. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’nün verilerine göre ise, İdlib’de kasımdan bu yana Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç eden sivillerin sayısı 264 bini buldu.

Türkiye sınırına yakın Harbanuş köyüne göç eden aileler, soğuk kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Şark çıbanında artış

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ilk etapta bölgeye 20 bin acil gida paketi dağıtımı yapıldığını belirterek şunları söyledi: İdlib merkeze 15 kilometre mesafedeki Harbenuş bölgesinde yaklaşık bin kişilik çadır kamp alanı kuruldu. İkinci alan için de çalışmalara başlıyoruz. Ayrıca, 10-15 metrekarelik alanlara sahip bir ailenin yaşayabileceği biriket evler de yapacağız. Çünkü bu insanlar artık evlerine dönemeyecek. Çadırlarda geçici bir yaşam yerine, kalıcı bir yaşam alanına ihtiyaçları var” dedi. Çocuklarda şark çıbanı görülme olaylarının arttığını ifade eden Tosun, “Ölümcül bir hastalık değil ancak tedavisi yapılmaz ise farklı bir hastalığa çevirebilir. Salgın hastalıklara karşı hijyen paketleri hazırladık ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.