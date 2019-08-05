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05.08.2019 - 09:53| AA

Son dakika: İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Yerel saatle 00.31'de gerçekleşen sarsıntı, birçok eyalette hissedildi. Paniğe kapılarak evlerinin balkon ve pencerelerinden atlayan beş İranlı yaralandı.

Son dakika: İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Çeram ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 00.31'de gerçekleştiği aktarıldı.

İran basınında yer alan haberlere göre, deprem, Geçseran, Dugunbediyan ve Dehdeşt ilçeleri başta olmak üzere çevre eyaletlerde de hissedildi.

Depremde can kaybı olmazken paniğe kapılarak evlerinin balkon ve pencerelerinden atlayan 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılarİstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, dükkanların altına sığındı.
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