Son dakika: İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Çeram ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 00.31'de gerçekleştiği aktarıldı.

İran basınında yer alan haberlere göre, deprem, Geçseran, Dugunbediyan ve Dehdeşt ilçeleri başta olmak üzere çevre eyaletlerde de hissedildi.

Depremde can kaybı olmazken paniğe kapılarak evlerinin balkon ve pencerelerinden atlayan 5 kişinin yaralandığı belirtildi.