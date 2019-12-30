İspanya'da sol görüşlü azınlık koalisyon hükümeti kurmak için adım atıldı

Ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulacak sol koalisyon hükümetinin programı açıklandı.

PSOE lideri ve geçici Başbakan Pedro Sanchez ile Unidas Podemos lideri Pablo İglesias'ın mecliste tanıttığı hükümet programında, zenginlerden daha fazla vergi alınması, asgari ücrette artış, fahiş kira artışlarının düzenlenmesi, geçmiş sağ hükümetçe yapılan eğitim ve çalışma reformlarının büyük bölümünün iptal edilmesi, yolsuzluğa karşı ulusal plan çıkarılması, kadına yönelik şiddete karşı yeni önlemler, iklim değişikliğiyle mücadele ve ülkedeki şans oyunlarını kısıtlayıcı vaatler öne çıktı.

Sol koalisyonun hükümet programında, bağımsızlık referandumunda ısrar eden Katalonya için çözümün "siyasi yoldan diyalog, müzakere ve anlaşmayla sağlanması" gerektiği savunuldu.

350 sandalyeli İspanyol meclisinde PSOE (120) ve Unidas Podemos'un (35) toplam milletvekili sayısı 155 olurken, bu koalisyonun güvenoyu almasını ve istikrarlı bir hükümet kurmasını sağlayacak meclis çoğunluğunu (176) yakalaması için küçük partilerin dışarıdan destek vermeleri gerekiyor.

Mevcut durumda, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bask Milliyetçi Partisi (6 milletvekili) ile sol görüşlü "Daha Çok Ülke", Kanarya Koalisyonu, Kantabria Bölgesel Partisi gibi bazı küçük partiler sol koalisyon hükümetine destek verdiğini açıklasa da meclis çoğunluğunun yakalanması için Katalonya'da ayrılıkçı bir politika izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) desteğine de ihtiyaç duyuluyor.

PSOE ve Unidas Podemos'un, ERC'nin desteğini garanti etmeleri halinde hemen mecliste güven oylamasına gidebilecekleri belirtiliyor.

Tutuklu Katalan lider Junqueras'ın serbest bırakılması istendi

Diğer yandan PSOE liderliğinde kurulacak sol koalisyon hükümetine destek vermek için ERC'nin şart koştuğu, tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın serbest bırakılması talebiyle ilgili açıklama, İspanya'da hükümetin hukuki danışma organı olan Devlet Avukatlığı kurumundan geldi.

Devlet Avukatlığı, Avrupa Adalet Divanı tarafından Avrupa parlamenteri seçilmesi dolayısıyla 19 Aralık'ta "siyasi dokunulmazlığı" tanınan ERC lideri ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junaqueras'ın tutukluluğunun devamını isteyen savcılığın talebine ters görüş açıklayarak, konuya ilişkin nihai kararı verecek İspanya Yüksek Mahkemesinden, ERC liderinin serbest bırakılarak Avrupa parlamenteri görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi.

Devlet Avukatlığı ayrıca Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olarak mazbatasını almasının ardından dokunulmazlığının askıya alınması için Avrupa Parlamentosu nezdinde girişimde bulunulmasını talep etti.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 2 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine konulan Junqueras, yargılandıktan sonra devlete itaatsizlik ve isyana teşvik suçlarından 13 yıl hüküm giymişti.

Junqueras dışında tutuklu yargılanan diğer 8 Katalan siyasetçi de 9'ar yıl hapis cezası almıştı.

Devlet Avukatlığı, bu davayla ilgili kararların tamamen geçerli olduğunu ve davanın iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Avrupa Adalet Divanı'nın Junqueras ile ilgili kararından sonra İspanyol yargısından kaçan ve Belçika'da bulunan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya özerk hükümet üyesi Antoni Comin, Avrupa parlamenteri mazbatalarını almıştı.

Son 4 yılda 4 kez sandık başına giden İspanya'da bu yıl içinde iki erken genel seçim yapılmıştı. 28 Nisan ve 10 Kasım'da yapılan erken seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği ortadan kaldıramamıştı.

İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalonya, meclisten güvenoyu alması halinde azınlık sol koalisyon hükümetinin önündeki en ciddi sorun olarak görülüyor.