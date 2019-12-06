‘İyiliği kendim için istemedim!’

Hakkında azil soruşturması yürütülen ve buna ilişkin bir rapor yayınlanan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde muhatabından kendisine değil, ABD’ye bir iyilik yapmasını istediğini, ancak Demokratların konuşmadaki bu ifadeyi yanlış değerlendirdiklerini öne sürdü.



Trump, hakkında devam eden azil soruşturmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Trump, Demokratların kendisine karşı en çok kullandığı argümanlardan biri olan “Trump, Zelenskiy ile görüşmesinde ‘Bize bir iyilik yapmanı istiyorum’ dedi” ifadesinin doğru olmadığını savundu. Başkan Trump, “Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinde ‘ABD’ye bir iyilik yapmanızı istiyorum çünkü ülkemiz birçok şey yaşadı ve Ukrayna da bunun hakkında çok şey biliyor’ dedim. ‘Bizim’ kelimesiyle (İngilizce us) kastettiğim “Birleşik Devletler” (US) idi, yani ülkemiz” değerlendirmesini yaptı.



Adalet Bakanı’nın da aynı yaklaşımın sonucu olarak Zelenskiy’yi aramasını istediğini belirten Trump, “Görebildiğim kadarıyla bu nokta, onların (Demokratların) çok önemli bir argümanı, aslında hiç de bir şey ifade etmiyor. Demokratlar Amerikan halkından özür dilemeli” ifadelerini kullandı.



Hazırlık çağrısı



ABD Başkanı Trump’ın bu savunmasına karşın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adalet Komitesi’ne “azil maddelerini yazmaya başlayın” çağrısı yaptı.

Dün bir toplantı düzenleyen Pelosi, sözlerine, “(Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum” ifadeleriyle başlayan Pelosi, azil sürecine devam etmekten başka çareleri olmadığını belirtti.



ABD’de kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurgulayan Pelosi, “Başkan Trump, kendi siyasi kazancı için, ulusal güvenliğimizi hiçe sayarak görevini kötüye kullanmıştır. Trump’ın eylemleri anayasanın ciddi bir ihlalidir” değerlendirmesinde bulundu. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi azil soruşturması kapsamında ilk oturumunu önceki gün yapmıştı. Söz konusu oturumda konuşan 4 hukuk profesörü, Trump’ın eylemlerinin azil kararına yol açıp açmayacağıyla ilgili görüş belirtmişti. Demokratlar adına tanıklık yapan hukukçular, yapılanın suç olduğunu ve azli gerektirdiğini savunurken, Cumhuriyetçiler adına tanıklık yapan hukukçu da, “Trump’ın net bir suç işlediğini gösteren hiçbir delil olmadığını” öne sürmüştü.



Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz’da yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.