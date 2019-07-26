Johnson ‘altın çağ’ vaat etti

İngiltere’de önceki gün ülkenin yeni başbakanı olan Boris Johnson, dün Avam Kamarası’nda başbakan olarak ilk konuşmasını yaptı. İngiltere’yi “dünyadaki en müthiş yer” haline getirmek için çalışacaklarını söyleyen Johnson, başbakanlığının, ülke için “altın bir dönemi başlatacağını” savundu.

Johnson, konuşmasının önemli kısmını Brexit’e ayırırken, muhalefet liderlerinin sorularına da yanıt verdi. Johnson “AB’nin Brexit Anlaşması’nı tekrar müzakere edeceğine inanıyorum. Eğer müzakere etmezlerse anlaşma olmadan ayrılacağız” dedi ve Kuzey İrlanda konusunda AB ile yaşanan anlaşmazlığı aşmak için Brüksel’de görüşmeler yapacağını ifade etti. Johnson’ın sözleri, muhalefet tarafından gerçekçi bulunmazken, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, yeni başbakana, “May’in yapamadığını nasıl yapacağı” sorusunu yöneltti. Corbyn ayrıca, “Kimse bu ülkeyi hafife alamaz. Ama bu ülke yeni başbakanın kendisini olduğundan daha yetenekli gördüğünü düşünüyor” ifadesini kullandı. İskoç Ulusal Partisi’nin Avam Kamarası Grup Başkanı Ian Blackford ise konuşmasında, “Boris Johnson bu makama halk tarafından seçilerek değil partisinin üyeleri tarafından seçilerek geldi” dedi ve genel seçime gitme çağrısında bulundu.

Boris’e protesto

Boris Johnson’ın İngiltere Başbakanı olmasının ardından, başkent Londra’da protesto gösterileri düzenlendi. Westminster bölgesinde bulunan ve İngiltere Başbakanının resmi konutu ve devlet ofislerinin bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, Johnson’ın İngiltere Başbakanı olmasını protesto etti. Görevlendirilen polislerin, caddeyi korumaya alarak, giriş çıkışları engellediği belirtildi. Öte yandan, caddede bulunan devlet ofislerindeki ya da resmi konutlardaki yetkililerin ise özel çıkışları kullanarak ulaşımlarını sağladıkları belirtildi.

Kardeşe bakanlık

Kabinesini oluşturan ve genellikle Brexit yanlısı isimlere görev veren Başbakan Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson’a da devlet bakanlığı görevi verdi. Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığında Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığında Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki rol verilen Jo Johnson’a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına katılma hakkı da tanındı.



Jo Johnson, Theresa May hükümetinde de Ulaştırma Bakanlığı’nda Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. Kardeş Johnson, May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasım ayında görevinden istifa etmişti. Bununla birlikte iki kardeş arasında Brexit konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten kardeş Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, “Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Johnson ise İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak ayırmayı hedefliyor.