Johnson erken seçime gidebilir

“The Financial Times”ın haberine göre, Johnson hükümetinin, Brexit’in ardından parlamentodan güven oyu alamaması halinde erken genel seçime gitme ihtimali olduğu belirtildi. Kaynaklardan alınan bilgiye göre, Johnson’ın parlamentonun tatilden dönmesinin ardından güven oyu almayı beklediği ancak bir kaynağın, “Onları seçime gitmemeye zorlayamayız ancak zamanını kontrol edebiliriz ve bunun 31 Ekim’den sonra yapılması için uğraşabiliriz” dediği kaydedildi. Johnson’a yakın bir başka kaynağın ise, seçimlerin Kasım ayının ilk günlerinde olacağını inkar etmediği aktarıldı.