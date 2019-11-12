Kedi ve keçi yiyen 80 kiloluk piton yakalandı

Malezya'nın Perak eyaletinde kedi ve keçiyi yiyen dev piton yılanı, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Perak İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, eyalete bağlı Gopeng kentindeki bir köyde, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine ormanlık alanda, midesi dolu dev bir piton yılanına rastlandığı belirtildi.

Ormanda kedi ve keçi yediği öne sürülen piton, 6 itfaiyecinin bir saat süren çalışmaları sonucu yakalanarak zapt edildi.

Ağlı piton türüne ait ve ağırlığı 80 kiloyu bulduğu kaydedilen yılan, detaylı inceleme için bölgedeki Doğal Yaşam ve Ulusal Parklar Merkezi'ne götürüldü.

Piton yılanları arasında en büyüğü olarak bilinen ağlı pitonlara Güneydoğu Asya ülkelerinin tamamında rastlanıyor.