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HaberlerDünyaKolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu
27.10.2019 - 10:14 | | AA

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya'da 6 askerin bulunduğu hava kuvvetlerine ait bir helikopterle irtibat kesildi.

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanlığınca kullanılan Bell 412 tipi helikopterin ülkenin ortasındaki Cundinamarca yönetim bölgesinde radardan kaybolduğu duyuruldu.

Helikopterin son görüldüğü bölge Alban kenti kırsalındaki Monasterio tepesi civarında arama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2'si pilot 4'ü teknisyen 6 askerin ailelerinine de haber verildiği aktarıldı.

HALEN HELİKOPTERE YA DA ENKAZINA ULAŞILMADI

Hava kuvvetlerinin açıklamasında, halen helikoptere ya da enkazına ulaşılmadığının altı çizildi.

Ülke basınındaki haberlerde ise helikopterin, 2017 yılında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kolombiya'yı ziyaretinde kullanımına tahsis edildiği belirtildi.

Haberlerde ayrıca bu yıl başlarında Kolombiya'ya kaçak giren, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun da aynı helikopterle ülke içinde seyahat ettiği bilgileri paylaşıldı.

Tehlikeli yolculuk kötü bittiManisa'da kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek yola düştü. Diğer sürücüler, yaralanan kişinin ezilmemesi için korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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