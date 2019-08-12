Lekima Tayfunu Çin'i vurdu: 44 ölü

Çin'in doğu kıyılarında etkili olan Lekima Tayfunu'nda ölenlerin sayısı Pazartesi günü 44'e çıktı. Devlet televizyonu CCTV'nin paylaştığı verilere göre, 16 kişi de kayıp.

Zhejiang eyaletinde 5 milyon kişinin tayfundan etkilendiği, bir milyon kişinin de evlerinden tahliye edildikleri bildiriliyor.

Tayfun Pazar günü Çin'in finans başkenti Şangay üzerinden geçerek kuzeydeki Şantung eyaletine doğru ilerledi.

Şangay'ın finans merkezi tahliye edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Şantung'daki acil durum yönetimi idaresi, eyaletten 180 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.Başta "süper tayfun" diye tanımlanan Lekima, karaya ulaşmadan önce biraz güç kaybetti, ancak saatteki hızı 187 kilometreyi bulan rüzgarlar oluşturdu.

Tayfun ardından yavaş yavaş kuzeye, Zheijiang bölgesine doğru ilerledi ve 20 milyondan fazla nüfusa sahip olan Şangay'ı geçti.

Şantung eyaletinde toplam ekonomik zararın tahminen 18 milyar yeni (2.55 milyar dolar) bulduğu kaydediliyor. Eyaletteki 364 bin hektar ekili alan ve 36 bin ev de zarar gördü.

Şiddetli fırtına ve yağış, Zhejiang eyaletinde de ekili alanlara ve 34 binden fazla eve zarar verdi. Devlet medyası şu ana kadarki ekonomik zararın yaklaşık 14.57 milyar yen (2.06 milyar dolar) olduğunu tahmin ediyor.

Şangay'da fırtına nedeniyle binden fazla uçak ve tren seferi iptal edildi ve 250 bin kişi tahliye edildi. Zhejiang bölgesindeki diğer yerlerden de 800 bin kişinin tahliye edildiği vurgluandı.

Ülke genelinde toplam iptal edilen uçuş 3200'ün üzerinde.

Bölgede 2,7 milyon hanenin de elektriksiz kaldığı söyleniyor.

Kurtarma görevlileri, yollarda sel suları nedeniyle mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için uğraşırken, ağaçların devrildiği ve elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydediliyor.

Şinhua Haber Ajansı'na göle yılın dokuzuncu tayfunu olan Lekima, yıllardır görülen en kuvvetlisi.

Uzmanlar, tayfunun saatte 15 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlediğini belirtti.

6 büyüklüğündeki bir depremin hemen ardından gelen tayfunun, toprak kayması riskini de artırdığı kaydediliyor.

Büyük Okyanus'ta etkin olan bir diğer tayfun da Krosa. Krosa Tayfunu, Mariana Adaları'nın kuzeyi ve Guam'da yoğun yağışlara yol açıyor. Tayfunun kuzeybatıya doğru ilerlediği ve gelecek hafta Japonya'yı etkisi altına alabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: BBC Türkçe