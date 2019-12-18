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18.12.2019 - 19:28 | | AA

Morales açık açık söyledi: Darbeyi ABD düzenledi

Son dakika haberine göre; Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, istifa sürecini "darbe" olarak nitelendirerek, bunu da ABD'nin düzenlediğini savundu. Morales, Trump ile ilgili de dünyayı sallayacak önemli açıklamalarda bulundu. İşte Evo Morales'in o açıklamaları...

Morales açık açık söyledi: Darbeyi ABD düzenledi

 

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın, (Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevine getirilen) Anez'i desteklemesi, ABD'nin Bolivya'daki darbeyi düzenlediğinin kanıtıdır. Eğer Trump şiddeti kınıyorsa, Anez, (sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando) Camacho ve (muhalif devlet başkanı adayı Carlos) Mesa, ülkedeki siyasi baskı ve zulmü kabul edip, buna bir son vermeli." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolivya'da özgür bir şekilde yapılacak seçimler üzerinden pasif ve demokratik bir geçişi sağlamak için çalışan Anez'i destekliyor, ülkede devam eden şiddeti ve ülkenin içinden ve dışından şiddeti destekleyenleri kınıyoruz. ABD, barış ve demokrasi için bölge halkının yanındadır." açıklamasında bulunmuştu.

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Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddiaları ile sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhalif protestolar, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

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