Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2019 Nobel Barış Ödülü, "barış ve uluslararası işbirliği yolunda harcadığı çabalardan dolayı" Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Nobel Komitesi özellikle de Etiyopya'nın komşusu Eritre ile olan savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabaların, ödülün Abiy Ahmed Ali'ye layık görülmesinde önemli rol oynadığını aktardı.

Yapılan açıklamada 2019 Barış Ödülü'nün aynı zamanda Etiyopya ve Doğu ve Kuzey Doğu Afrika bölgelerinde barış ve uzlaşma için uğraşan bütün tarafların da takdir edilmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada "Nobel Barış Ödülü sahibi Abiy Ahmed, Eritre Devlet Başkanı İsaias Afwerki ile işbirligi içinde Etiyopya ile Eritre arasında uzun süredir devam eden "ne savaş ne barış" açmazına son verecek bir barış anlaşmasının ilkelerini belirledi" deniyor.

Hala barış yolunda yapılacak çok iş olmasına karşın bir çok Etiyopyalıya daha parlak bir gelecek umudu veren önemli reformların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Abiy Ahmed'in bu reformlarla uzlaşma, dayanışma ve sosyal adaleti teşvik ettiği kaydedildi.

Norveç Nobel Komitesi Abiy Ahmed'in çabalarının takdir ve teşvik edilmesi gerektiğine inancını bildirdi ve 2019 Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesinin Abiy Ahmed'in barış ve uzlaşma çabalarına güç katacağını kaydetti.

Abiy Ahmed Ali, ayrıca Sudan'daki darbeden sonra askerlerle siviller arasındaki görüşmelerde de arabuluculuk rolü üstlenmişti.