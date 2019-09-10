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10.09.2019 - 18:27

O ülkede 5,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

O ülkede 5,7 büyüklüğünde deprem

Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Davao şehrinin 108 kilometre güneydoğusu olarak belirlendiği belirtildi.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.

 

Özbek kadını öldüren zanlı: "Hapisten çıkınca eve almadı, vurdum"Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuru'nun emniyetteki ifadesinde "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.
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