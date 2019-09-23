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23.09.2019 - 11:09 | | AA

O ülkede sellerde 16 kişi hayatını kaybetti

Kamboçya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

O ülkede sellerde 16 kişi hayatını kaybetti

Şinhua'da yer alan habere göre, Doğal Afet Yönetimi Ulusal Komitesi sözcüsü Keo Vy, aşırı yağışlar nedeniyle Mekong Nehri'nin taşması sonucu oluşan sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Keo Vy, yaklaşık 90 bin ailenin sellerden etkilendiğini, yaklaşık 69 bin evi su bastığını ve 59 bin hektarlık tarım alanının zarar gördüğünü ifade etti.

Kamboçya'da genellikle seller ağustos ve ekim arasında görülüyor.

Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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