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12.12.2019 - 09:45 | | AA

Otobüsler çarpıştı!

Kenya'da gece yarısı otoyolda kafa kafaya çarpışan araçlardaki yedi kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var.

Otobüsler çarpıştı!

Kenya’da karşı yönlerde ilerleyen aynı şirkete ait otobüsler, otoyolda çarpıştı. The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Mombasa-Nairobi otoyolundaki çarpışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kazada en az 7 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Otobüs şoförleri kaza anında hayatını kaybederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan ülkede son bir haftada çok sayıda otobüsün kazaya karışması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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