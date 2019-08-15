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15.08.2019 - 16:59| milliyet.com.tr

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma

Dünyanın gözünü çevirdiği noktada silahlar patladı, çok sayıda askerin öldüğü bildiriliyor.

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma

Keşmir nedeniyle karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan arasında bugün gerilim bir kez daha yükseldi.

İslamabad yönetimi, sınırdaki çatışmada üç Pakistanlı asker ile iki sivilin öldüğünü duyurdu. Pakistan'a göre, söz konusu ölümler Hint tarafından açılan ateş sonucu gerçekleşti.

Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, kontrol hattında Hint tarafının çatışma şiddetini arttırdığını kaydederek "Çatışma aralıklı olarak devam ediyor" dedi.

Hint tarafı ise, İslamabad'ın açıklamasını yalanladı ve can kaybı olmadığını savundu. Yeni Delhi, Pakistan ordusunun ateşkesi yerel saatle sabah 07.00 sularında bozduğunu ileri sürüyor.

Nükleer silaha sahip olan Hindistan ve Pakistan, bu yıl Keşmir nedeniyle savaşın eşiğine geldi. Şubat ayında Hint askerlerinin öldüğü patlamanın ardından taraflar birbirlerine savaş tehditleri savurdu.

Son haftalarda ise Yeni Delhi'nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasıyla tansiyon bir kez daha zirve yaptı.

Hindistan ve Pakistan daha önce Keşmir için iki kez savaştı.

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