MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaPakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denedi
29.08.2019 - 16:07| AA

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denedi

Keşmir krizinde komşusu Hindistan'la gerilimli günler yaşayan İslamabad yönetimi, füzenin 290 kilometreye çeşitli savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor.

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denedi

Pakistan ordusu, gece saatlerinde "başarılı" bir balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gece eğitiminde "Ghaznavi" isimli karadan karaya balistik füzenin başarıyla denendiğini belirtti.

Ghafoor, füzenin, 290 kilometreye kadar "çeşitli savaş başlıklarını taşıma kapasitesine sahip" olduğunu kaydetti.

Füze denemesine ait görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Son deneme, ülkenin bu yıl gerçekleştirdiği üçüncü füze denemesi oldu.

Ocak ayında taktik balistik füze denemesi yapan Pakistan, mayıs ayında da konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen 500 kilometre menzilli füze denemesinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denediKeşmir krizinde komşusu Hindistan'la gerilimli günler yaşayan İslamabad yönetimi, füzenin 290 kilometreye çeşitli savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokak ortasında dehşet!

Sokak ortasında dehşet!

4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...

4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...

Sınırda yakalanan 4 PKK'lı tutuklandı!

Sınırda yakalanan 4 PKK'lı tutuklandı!

Mersin Limanı'ndaki gemide kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'ndaki gemide kokain ele geçirildi

Sıradaki Haber