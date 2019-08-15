Pakistan’dan Hindistan’a: Savaştan çekinmeyiz!

Pakistan Başbakanı İmran Han ise, Keşmir’in Pakistan’a bağlı bölümü Azad Keşmir’i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti. Han, bağımsızlık günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Yeni Delhi hükümetinin kararını kınayarak Keşmirlilere desteğini yineledi. İmran Han, “Bağımsızlık günü büyük bir mutluluk kaynağı olmalı ancak bugün, işgal altında bulunan Cammu Keşmir’deki Hint baskısının kurbanları olan Keşmirli kardeşlerimizin durumundan dolayı üzüntülüyüz” dedi.

Öte yandan Pakistan, Hindistan’ın son kararları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) acil toplanma çağrısı yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan’ın son davranışlarının Cammu Keşmir’in uluslararası alanda da tanınmış özerk statüsüne zarar verme amacı taşıdığını ifade etti. BMGK dönem başkanlığını yürüten Polonya’nın Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Pakistan’ın yolladığı mektubun BMGK üye ülkelerince tartışılacağını söyledi.

Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir’de, Hindistan’ın kısıtlamaları ise devam ediyor. Cammu Keşmir’in başkenti Srinagar’da sadece küçük camilerde namaz kılınmasına izin verilirken, toplanma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi sürüyor. Hindistan, büyük tepki çeken bir kararla yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa’nın 370’inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.