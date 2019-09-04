MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaPentagon'dan Meksika duvarı için 3,6 milyar dolar fon
04.09.2019 - 15:59| AA

Pentagon'dan Meksika duvarı için 3,6 milyar dolar fon

ABD'de Başkan Trump yönetimi, Meksika sınırında duvar inşasına, Savunma Bakanlığı bütçesinden 3,6 milyar dolar aktarıyor.

Pentagon'dan Meksika duvarı için 3,6 milyar dolar fon

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Meksika sınırında duvar inşasına, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 3,6 milyar dolar aktarıyor.

Yabancı basında çıkan haberlere göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon bütçesindeki askeri inşaat fonundan 3,6 milyar doların Meksika sınırına örülecek duvar için kullanılmasını uygun buldu.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, kararın, 127 askeri inşaat projesini etkileyeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Elaine McCusker, karar neticesinde hangi projelerin rafa kaldırılacağına ilişkin bilgi vermezken, önce Kongre üyelerini bilgilendirmek istediklerini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman da fonun, İç Güvenlik Dairesinin yasa dışı geçişleri önleme kapasitesini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Meksika sınırında duvar için aktarılacağı açıklanan fon, Demokratların tepkisini çekti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kararı "sorumsuzca ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

ABD'DE DUVAR KRİZİ
ABD Temsilciler Meclisinden yıl başında geçen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmıştı ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı.

Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında federal hükümet kısmen kapanmıştı.

Sahibinden kaçan at, iş yerinin camını kırıp, 5 araca zarar verdiMardin'in Nusaybin ilçesinde sahibinden kaçan at, bir iş yerinin camını kırarak, park halindeki 5 araca zarar verdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aynı plakayı kullanarak yaptılar! 20 tonluk vurgun

Aynı plakayı kullanarak yaptılar! 20 tonluk vurgun

Bu sivrisinek başka sivrisinek! Sayıları her geçen gün artıyor

Bu sivrisinek başka sivrisinek! Sayıları her geçen gün artıyor

Tekirdağ’da ormanlık ve boş alan kül oldu!

Tekirdağ’da ormanlık ve boş alan kül oldu!

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

Sıradaki Haber