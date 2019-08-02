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02.08.2019 - 09:26| AA

Petra'da Hazreti Harun'un türbesi ziyarete kapatıldı

Ürdün, dünya çapında ünlü tarihi merkezdeki türbede Yahudi turistler ayin yapınca söz konusu kararı aldı.

Petra'da Hazreti Harun'un türbesi ziyarete kapatıldı

Ürdün'ün güneyindeki Petra kentinde Hazreti Harun'a ait olduğu belirtilen türbede Yahudi turistlerin ayin yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından türbenin ziyarete kapatılması kararlaştırıldı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdunnasır Ebu Basal, Petra'daki Hazreti Harun'un türbesinde Yahudi turistlerin ayin yapmasının ardından buranın ziyarete kapatılması emrini verdi.

Turistlerin türbeye Bakanlığın izni olmaksızın girdiği belirtilirken, buna izin veren yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Türbede Yahudi olduğu belirtilen 500 kişilik İsrailli turist grubunun ayin yaparken çekilen görüntülerinin Ürdün'de yerel haber sitelerinde yayınlanması büyük tepkiye yol açtı.

Öte yandan Ürdün'de Yahudilerin ülkenin güneyinde ve Filistin'de hak sahibi olduğu temasını işleyen "Cabir" adlı bir sinema filminin çekimlerinin sürmesi nedeniyle de tartışmalar yaşanıyor.

Yahudilerin Mescidi Aksa' sık sık işgal etmesi de Kudüs ve çevresindeki kutsal mekanların korunması ile vesayetini elinde bulunduran Ürdün yönetiminde rahatsızlık yaratıyor.

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