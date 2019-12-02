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02.12.2019 - 11:00 |

Polonya'da binlerce kişi yargıçlarla dayanışma için yürüdü

Ülkenin lideri Duda'nın bir yargıcı görevden almasıyla alevlenen krizde sokağa çıkan kalabalıklar, hukuk sisteminde yapılmak istenen değişikliklere karşı çıkıyor.

Polonya'da binlerce kişi yargıçlarla dayanışma için yürüdü

Polonya'da binlerce kişi, sindirilmeye çalıştıklarını söyleyen yargıçlarla dayanışmak için sokaklara çıktı.

Ülke genelinde yüzden fazla kentte sokağa çıkan protestocular, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından yapılan bir yargıç atamasını sorguladığı için görevden alınan yargıç Pawel Juszczyszyn'in göreve iadesini talep etti.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi ülkedeki hukuk sisteminde çok sayıda değişikliğe imza atmıştı.

Bu değişiklikler Avrupa Komisyonu tarafından kınanıyor.

Polonya hükümeti ise yolsuzlukla mücadele ve reform için bu değişikliklerin gerekli olduğunu, ülkedeki sistemin hâlâ komünist dönemin etkilerini taşıdığını söylüyor.

Hükümet, yargıç atamalarının siyasi iktidar tarafından yapıldığı başka AB ülkeleri de bulunduğunu vurguluyor.

Protestoyu örgütleyen gruplar ülke genelinde yüzden fazla noktada insanların toplandığını, katılımcılar arasında yargıçlar ve hukukçular da olduğunu duyurdu.

En büyük protesto başkent Varşova'daki Adalet Bakanlığı binası önünde gerçekleşti.

Protestocular AB bayrakları ve yargıçlarla dayanışma mesajları taşıdı.

Varşova'daki protestoya katılan yargıç Pawel Juszczyszyn, "Yargıç meslektaşlarıma sesleniyorum: Sizi sindirmelerine izin vermeyin, bağımsız ve cesur olun" dedi.

Ülkedeki yargıç grupları, Hukuk ve Adalet Partisi'nin yargı sistemindeki değişikliklerine karşı çıkan yargıçların cezalandırıldığını savunuyor.

Avrupa Birliği de Polonya'yı hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ilkelerini çiğnemekle suçluyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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