‘Rumların Maraş sürecine dahil olmasını kabul etmeyiz’

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan Özersay, Rum basınında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 9 Ağustos’ta yapacağı görüşmede, “kapalı Maraş konusunu gündeme getireceği ve komite kurulmasını isteyeceği” yönünde haberler çıktığını anımsatarak, bunun KKTC hükümetince kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Özersay, yıllarca kapalı Maraş’ın “Bir güven yaratıcı önlem olabilir mi?” diye iki taraf arasında defalarca görüşüldüğünü belirterek, Rum tarafının katı tutumu nedeniyle bir sonuca varılamadığını ifade etti. Şimdi aynı kısır döngüye girmeyi kabul edemeyeceklerine aktaran Özersay, “Hükümet olarak kapalı Maraş ile ilgili adım atmaya başlamışken, bu süreci sekteye uğratacak Kıbrıs Rum tarafını Maraş sürecine öyle ya da böyle dahil edecek bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değildir” diye konuştu. Özersay, liderlerin 9 Ağustos’taki görüşmesine dair uyarılarda bulunarak, hükümet olarak kapalı Maraş’taki mülkiyete dair haklara halel gelmeyecek şekilde hareket edeceklerine ancak bu hakların korunması için kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler (BM) kontrolüne verilmesine gerek olmadığına dikkati çekti.

Özersay, “Kapalı Maraş’ı BM kontrolüne verecek değiliz, bu nedenle 45 yıl sonra ‘BM kararlarına uygun davranmak lazım’ gibi ifadeleri doğru bulmuyoruz” diye konuştu.