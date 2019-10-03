MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika... Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
03.10.2019 - 09:31 | | AA

Son dakika... Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Son dakika... Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta "güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı" verdiğini belirtti.

Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha göstereceğini aktardı.

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef de AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin genelinde bu sabah saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Kararın başkentteki şiddet olaylarını ve gösterileri kontrol altına almak için Başbakan Abdulmehdi'nin talimatıyla alındığını vurgulayan Halef, göstericilerin hala sokaklarda olduğuna dikkati çekti.

Halef, ayrıca orduya ait zırhlı araçların Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söyledi.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Okul yolunda tehlikeli yolculuk!Bursa’da bir baba, okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu. Okul çantalarına yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yolculuk yaptı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında, kimdir?

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında, kimdir?

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Umut Akyürek kaç yaşında? Umut Akyürek eşi kim?

Umut Akyürek kaç yaşında? Umut Akyürek eşi kim?

Gayrimenkul zengini kadının cinayetiyle ilgili 3 sanık hakim karşısına çıktı!

Gayrimenkul zengini kadının cinayetiyle ilgili 3 sanık hakim karşısına çıktı!

Sıradaki Haber