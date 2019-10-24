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24.10.2019 - 16:59 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Endonezya'da deprem

Pasifik Ateş Çemberi'ndeki adalar ülkesinde gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 250 kilometre altında meydana geldi.

Son dakika... Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Poigar kenti yakınlarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının yerin 250 kilometre altında gerçekleştiğini bildiriyor. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimi, 19 kilometreyle Poigar.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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