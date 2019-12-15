Son dakika... Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem!

Filipinler'in Güney Cotabato bölgesindeki Davao kenti yakınlarında yerel saatle 14.11'de 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Davao kentinin yakınlarındaki Mindanao Adası olduğu açıklanırken, yerin 53 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

Filipinler, dünyadaki depremlerin yüzde 90'dan fazlası "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında bulunuyor.

Filipinler’in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.

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