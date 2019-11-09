09.11.2019 - 11:56 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Guatemala'da deprem
Orta Amerika ülkesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Jalapa kentine 15 kilometre mesafede.
Guatemala'da yerel saatle 02.32'de bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Jalapa kentine 15 kilometre uzaklıkta olan 5.6 büyüklüğündeki sarsıntı, 48 kilometre ötedeki başkent Guatemala City'de de hissedildi.
Depremin yerin 219 kilometre altında gerçekleştiği bildiriliyor.
Orta Amerika ülkesi Guatemala, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
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