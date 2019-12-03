Son dakika... Şili'de deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin 27 kilometre açığında yerel saatle sabah 05.46'da deprem oldu.

Merkez üssü Arica kenti açıkları olan 6 büyüklüğündeki sarsıntı, komşu Peru'da da hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerin 32 kilometre altında gerçekleştiğini bildiriyor.

Şili'de gece saat 04.29'da 5.4 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana gelmişti.

Şili, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.