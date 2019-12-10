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10.12.2019 - 00:58 | | AA

Son dakika | Trump için ikinci raunt başladı! İyice köşeye sıkıştı...

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik süren azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde yapılan ikinci oturumda Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerin avukatları dinlendi.

Son dakika | Trump için ikinci raunt başladı! İyice köşeye sıkıştı...

 

Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki ikinci oturum Komite Başkanı Demokrat Jerrold Nadler liderliğinde yapıldı.

Oturumda, Cumhuriyetçi vekilleri temsil eden avukat Stephen Castor ve Demokratlar'ı temsil eden avukat Barry Berke, azil soruşturmasına ilişkin ellerindeki delilleri sundu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi vekiller kozlarını paylaştı

Oturumda konuşma yapan Nadler, "Elimizdeki kanıtlar, Trump'ın kendi çıkarlarını, ülkenin çıkarının önünde gördüğünü gözler önüne serdi." ifadesini kullandı.

Trump'ın başkanlık yeminine ihanet ettiğini savunan Nadler, "2020 seçimlerinin de güvenilirliği tehlikede." dedi.

Cumhuriyetçi vekil Doug Collins ise oturumda yaptığı konuşmada, Demokratlar'ın 2020 seçimi öncesi Trump'ı azletmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Demokratlar, Trump'ın ABD'nin başkanı olduğu gerçeğini hala kabullenemedi. 2020'de de Trump'ı yenecek bir aday çıkaramadı. Bu nedenle de bir an önce Trump'ı azletmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Oturuma protesto engeli

Öte yandan oturumun başlarında bir protestocu salona girerek "Biz Trump'a oy verdik." diye bağırmaya başladı.

Protesto nedeniyle oturum, kısa süreli kesintiye uğrarken, Kongre polisi protestocuya müdahale ederek salondan çıkardı.

Azil maddelerinin yazılmaya başlanması bekleniyor

Ayrıca, Kongredeki bu oturumun azil soruşturması kapsamındaki son oturum olması ve bundan sonraki süreçte Adalet Komitesi'nin azil maddelerini yazmaya başlaması bekleniyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, azil maddeleri yılbaşından önce Temsilciler Meclisi Genel Kurul gündemine gelecek ve burada oylanarak Senato'ya gönderilecek.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesine göndermişti.

Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapacağını açıklamıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesinde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

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