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HaberlerDünyaSon dakika | Trump'ın adayı onay aldı!
23.07.2019 - 19:55| AA

Son dakika | Trump'ın adayı onay aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Mark Esper, Senato'dan onay aldı.

Son dakika | Trump'ın adayı onay aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.

Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

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