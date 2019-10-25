Tansiyon düşmüyor!

Birçok ülkede, farklı nedenlerle başlayan eylemler ve protesto gösterilerinin bazıları sona ererken, büyük bölümü hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Hong Kong, Lübnan, Şili ve İspanya gibi ülkelerde haftalardır yaşananlar, dünya medyasında da sıkça yer buluyor.



Bir haftadır gündemde olan Lübnan’da sular halen durulmuyor. “WhatsApp vergisi” haberleriyle patlak veren hükümet karşıtı protestolara çözüm için, Cumhurbaşkanı Mişel Avn’dan bir adım geldi. Avn, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim’den bu yana devam eden protestolara ilişkin yaptığı konuşmada, “Ben, sizlerin taleplerini bildirecek temsilcilerinizle bir araya gelmeye hazırım” dedi. Avn, daha önce Lübnan’ı bağımsız ve egemen kılan çığlıkların boşa gitmediği gibi günlerden beri meydanlardan duyulan çığlıkların da boşa gitmeyeceğini söyledi. Lübnan’da Başbakan Saad el-Hariri, bir reform paketi açıklamıştı.



Sonuç vermedi



Bu arada Şili’nin başkenti Santiago’da başlayan ve şiddet olaylarına dönüşerek ülkeye son yılların en zor dönemini yaşatan protestolar da, hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmuyor. Ölü sayısının 18’e yükseldiği Şili’de hükümet güçlerinin eylemcilere sert müdahalesi sürüyor.

Hong Kong’da ise Çin ve hükümet karşıtı eylemler sürerken, eylemciler farklı yöntemler kullanmaya devam ediyor. Son olarak protestocular, dünyanın bambaşka bir noktasında eylemlerine devam eden Katalanlarla dayanışma sergiledi. Hong Kong eylemcileri, Chater Garden’da toplanarak Katalonya’da düzenlenen protestolara destek verdi. Kalabalık grup, ellerinde Katalonya bayraklarıyla slogan atarak Katalonya’daki protestolara destek verdi.



Eylemler nedeniyle Hong Kong özerk yönetimi, protestoların çıkış noktası olan “Çin’e iade” yasa tasarısını resmen iptal ettiğini duyurdu, ancak bu kez olayların rengi değişti. Lübnan’da da Whatsapp kullanımından alınması planlanan vergi rafa kalktı, tasarruf tedbirleri uygulanacağı bildirildi. Fakat göstericiler, hükümetin istifa etmesini istiyor. Şili’de de eylemleri başlatan ulaşım zammı geri alındı. Buna karşın, eylemcilerin, gelişmelerden tatmin olmadığı ifade ediliyor.



Irak yeniden hareketleniyor



Iraklılar başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek için bugün yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Ülkedeki gösteri hazırlıklarına Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Ulusal Hikmet lideri Ammar el-Hekim ve eski Başbakan, Nasır Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi’den destek geldi. Sadr, yaptığı açıklamalarda tabanına gösterilere katılma çağrısında da bulundu. Irak’ta 1 Ekim’den itibaren yaklaşık bir hafta süren gösterilere Erbain törenlerinden dolayı ara verilmişti. Hükümet bu sürede bir dizi reform paketi açıklasa da bunların göstericiler arasında somut karşılığının olmadığı ifade ediliyor.







