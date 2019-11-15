Trump ABD basınını 'samimiyetsiz' olarak nitelendirdi

Trump, Beyaz Saray'da sağlık hizmetleriyle ilgili yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığının dün gece yaptıkları açıklamada, "Temmuz'da yapılan telefon görüşmesi ile ABD'nin bu ülkeye yardımlarını kesmesi arasında bir bağlantı olmadığını" belirttiklerini aktardı.

ABD Başkanı Trump, "Basın bunu haber bile yapmadı. Basınımız inanılmayacak derecede samimiyetsiz. Daha samimi bir basın olsaydı, ülkemize daha iyi hizmet edebilirdik." diye konuştu.

Azil soruşturması kapsamında çarşamba günü yapılan ilk kamuya açık oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle izleyemediğini belirten Trump, "Bu sabahki oturumun bir kısmını izledim. Bunun bir rezalet olduğunu düşünüyorum. İnsanların seçtiği birçok muhteşem Cumhuriyetçi vekilimiz var ama onların konuşmasına, açıklama yapmasına bile izin verilmiyor. Bu soruşturma bir rezalet ve ülkemiz için utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, azil soruşturmasını ise "Bu hukuki değil siyasi bir süreç. Amerikan tarihindeki en büyük rezalet." diye niteledi.

Trump'ın tartışmalı Yovanovitch açıklaması

Öte yandan, Donald Trump'ın bugün Kongre'deki açık oturumda azil soruşturmasına ilişkin ifade veren eski ABD Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch hakkında attığı bir tweet de ülke gündemine oturdu.

Trump, Twitter mesajında, "Marie Yovanovitch'in gittiği her yer kötüye gitti. Somali'de göreve başladı, ülke nasıl oldu? Ukrayna'ya gitti ve Ukrayna Devlet Başkanı benimle yaptığı telefon görüşmesinde onun hakkında olumlu konuşmadı. Büyükelçileri atamak Başkan'ın mutlak görevidir." ifadelerini kullandı.

Yovanovitch'in kendisine hizmet etmediği için görevden alındığı iddialarını da reddeden ABD Başkanı Trump, "ABD'nin dış politikası şimdi, daha önceki yönetimlerden farklı olarak daha güçlü ve kuvvetli. Bu durumun açıklaması basit. Önce Amerika." yorumunu yaptı.

Trump'ın bu ifadeleri ise ABD basını ve Demokratlar tarafından "Trump bir tanığı tehdit ediyor." şeklinde yorumlandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Söz konusu tweet bir tanığa tehdit değil, başkanın fikriydi. (Temsilciler Meclisindeki azil soruşturması) Bu bir mahkeme değil tek partili siyasi bir süreç, daha da açık söylemek gerekirse bu süreç tamamen gayrimeşru." ifadeleri kullanıldı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, önceki hafta yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum çarşamba günü yapılmıştı.