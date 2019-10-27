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27.10.2019 - 06:43 | | AA

Trump tweet attı ortalık karıştı: 'Çok gizli' operasyon

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

Trump tweet attı ortalık karıştı: 'Çok gizli' operasyon

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

Trump tweet attı ortalık karıştı: Çok gizli operasyon

 

Bağdadi'ye yönelik "çok gizli" operasyon

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.

Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
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