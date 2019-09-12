20 ilçe, tek çatıda toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2020-2024 Stratejik Planı belirlemek için Şehir Şurası düzenledi. Başkan Yılmaz, siyasetten uzak, insan odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 20 ilçeyle birlikte siyaset üstü bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Kervan yolda düzülür mantığıyla ne şehir ne bütçe ne de personel yönetilebilir” dedi.

Başkandan çağrı

Gerçekleştirilen şurada şehre dair siyaset üstü bir söylem birliğinin de oluştuğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, işadamları ve bürokratlar başta olmak üzere şehir için dertlenen vatandaşlara seslendi. Yılmaz, “Balıkesir’in kaynakları çok zengin, yapılacak çok işi var. Eğer benim bir fikrim, projem var, fonu da bütçesi de var diyorsanız hep beraber şehrimize ne katacağını hemen istişare edelim ve hızla hayata geçirip ekonomiyi hızlandıralım” diye konuştu.