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    HaberlerEge Haberleri 2020’nin ilk bebeği Cemile İkra
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    02.01.2020 - 07:50 | | DENİZ TOKAT DHA

    2020’nin ilk bebeği Cemile İkra

    Denizli Devlet Hastanesi’nde, Hasret Murat Teker çiftinin saat 23.40’ta kız bebeği dünyaya geldi.

    2020’nin ilk bebeği Cemile İkra

    Denizli Devlet Hastanesi’nde, Hasret Murat Teker çiftinin saat 23.40’ta kız bebeği dünyaya geldi. Belinay Gülümser ismini verdikleri bebek, 2019’un son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Songül Ali Osman Soytürk çiftinin bebeği oldu. Saat 00.25’te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Cemile İkra adı verildi. Anne Soytürk, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti. Yeni yıla bebeğimle birlikte girdim. Allah herkese nasip etsin” dedi.

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