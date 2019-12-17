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    HaberlerEge Haberleri Akigo, zirveyi ıskaladı
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    17.12.2019 - 00:00 |

    Akigo, zirveyi ıskaladı

    Akhisarspor, Balıkesir maçından da golsüz beraberlikle dönüp, lider Hatay’ın 7 puan gerisine düştü.

    Akigo, zirveyi ıskaladı

    Ligde geçen haftayı ikinci sırada, direkt Süper Lig hattında geçen Akigo, Bal Kes beraberliğiyle 26 puanda kalıp 27 puana ulaşan BŞB. Erzurumspor’un ardında üçüncü sıraya geriledi. Evinde müthiş bir istatistik yakalamasına rağmen gurbette aynı başarıyı gösteremeyen yeşil siyahlı ekip, 29 Eylül’deki Fatih Karagümrük maçından sonra çıktığı 5 deplasman sınavını kazanamadı.

    Uçakta 'FETÖ'cüyüm diyen kadınla ilgili flaş gelişmeSon dakika haberine göre: Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkaran Nigar D., çıkarıldığı mahkemece “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklandı.
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