26.08.2019 - 07:50
Ci Group Buca’da transfer hareketliliği
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Türkiye Futbol Federasyonu’ndan onay çıktığında Bucaspor adını almaya hazırlanan Ci Group Buca, İstanbulsporlu Asım Hamzaçebi’yi renklerine bağladı.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Türkiye Futbol Federasyonu’ndan onay çıktığında Bucaspor adını almaya hazırlanan Ci Group Buca, İstanbulsporlu Asım Hamzaçebi’yi renklerine bağladı. Sarı lacivertlilerin stoperde görev yapan 20 yaşındaki futbolcuyu 1 seneliğine kiraladığı açıklandı. Futbolculuk kariyerine Manisaspor’da başlayan Asım, 2017-2018 sezonunda bu kulüpte profesyonel oldu. Geçen sene TFF 1. Lig’de İstanbulspor forması giyen genç savunmacı sadece 1 karşılaşmada görev yaptı.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.