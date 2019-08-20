20.08.2019 - 02:25
Civelekâ€™in acÄ± günü
MUÄžLA Valisi EsengÃ¼l Civelekâ€™in 105 yaÅŸÄ±ndaki anneannesi KÃ¼bra Tumlu, AydÄ±n Nazilliâ€™de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Tumlu, Nazilliâ€™de dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.Â
Civelekâ€™in, Nazilliâ€™de oturan anneannesi KÃ¼bra Tumlu, yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Tumlu iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼n Koca Camiâ€™de tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. Tumlu, ikindi vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±ndan sonra EÄŸriboyun MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi. l BAHATTÄ°NÂ ALBAYRAK DHA
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Konya'da feci kazaKonyaâ€™nÄ±n Kulu ilçesinde otomobil ile TIR'Ä±n çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu anne ile çocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybetti, baba yaralandÄ±.