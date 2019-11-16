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    HaberlerEge HaberleriDervişli Barajı, 30 dekara can verecek!
    16.11.2019 - 07:50 | | DHA

    Dervişli Barajı, 30 dekara can verecek!

    UŞAK’ın Eşme ilçesinde, 1030 dekar tarım arazisine can suyu verecek olan Dervişli Barajı tamamlandı.

    Dervişli Barajı, 30 dekara can verecek!

    UŞAK’ın Eşme ilçesinde, 1030 dekar tarım arazisine can suyu verecek olan Dervişli Barajı tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Eşme’ye inşa edilen Dervişli Barajı, bölge çiftçisinin yüzünü güldürecek. 540 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan baraj, bin 30 dekar tarım arazisine can suyu verecek. Bölge üreticisi yılda, ortalama 1 milyon 208 bin lira daha fazla kazanacak. 

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