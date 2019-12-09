Ekonomi Muhabirleri Derneği 30 yaşında

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri, derneğin 30. yaşını ve yeni yılı birlikte kutladı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda düzenlenen programa, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tarık Çiçek ile ekonomi muhabirleri katıldı. Şube Başkanı Murat Demircan, “Umarım yeni yıl, yatırımların artıp işsizliğin düştüğü mutlu bir yıl olur” dedi. Dikmen de, ekonominin halk arasındaki tabir ile ‘tıkırında’ olmadığını vurguladı.