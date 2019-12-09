BİST108.8690EURO6,40-0,08USD5,78-0,09ALTIN271,51-0,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Ekonomi Muhabirleri Derneği 30 yaşında
    ABONE OL
    09.12.2019 - 07:50 |

    Ekonomi Muhabirleri Derneği 30 yaşında

    Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri, derneğin 30. yaşını ve yeni yılı birlikte kutladı.

    Ekonomi Muhabirleri Derneği 30 yaşında

    Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri, derneğin 30. yaşını ve yeni yılı birlikte kutladı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda düzenlenen programa, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tarık Çiçek ile ekonomi muhabirleri katıldı. Şube Başkanı Murat Demircan, “Umarım yeni yıl, yatırımların artıp işsizliğin düştüğü mutlu bir yıl olur” dedi. Dikmen de, ekonominin halk arasındaki tabir ile ‘tıkırında’ olmadığını vurguladı.

    9 Aralık 2019 Milliyet'te Gündem9 Aralık 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için
    9 Aralık 2019 Magazin Bülteni9 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

    Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

    Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

    Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

    Sıradaki Haber