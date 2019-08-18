Elimizde sihirli bir değnek yok



Dünyanın kent merkezindeki en büyük agoralarından biri olan ve tarihi 2 bin 300 yıl önceye dayanan Smyrna Agorası, son bin 500 yılda ikinci kez bir toplantıya tanıklık etti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı ikinci birleşiminin yapıldığı tarihi alanda, kentle ilgili önemli kararlar alındı. Vaatleri yerine getirmek için canla, başla ve aşkla çalıştıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Kadifekale’ye teleferik gibi yapmak istediğimiz yüzlerce proje açıkladık. Yüzlerce açıklamadığımız proje daha var. Bunlar sihirli değnekle olacak işler değil; zaman ve kaynağa ihtiyaç var” diye konuştu.

Büyük İskender kurdu

Smyrna Antik Tiyatrosu kazılarının hızlanması için de komisyondan çıktığında çalışmaların hızlanacağını belirten Başkan Soyer, “Toplandığımız bu noktayı hep beraber hissetmemizi istiyorum. Agora ve antik tiyatro bu kentin kimliğine ve kimliğinin bilinirliğine çok büyük katkı yapacak” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Soyer’in tarihe olan düşkünlüğü sayesinde kentin değerlerinin gün yüzüne çıkarılacağına inandığını söyledi. Kazılara destek veren Dokuz Eylül Üniversitesi, Konak Belediyesi ve TARKEM’e teşekkür eden Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy da, “İzmir’in 8 bin yıllık tarihi var. Büyük İskender tarafından kurulan bir kentin meydanındayız. Bu kent önemli bir liman kenti olmasının yanı sıra çok sayıda tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor” ifadlerini kullandı.

Yeni danışman

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Turizm Tanıtma Vakfının (İZTAV) yürüttüğü ortak hizmet projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalanması için Başkan Soyer’e yetki verilmesi tartışıldı. Başkan Soyer’e 8 milyon 948 bin 188 lira yetki verilmesi önergesi komisyonlarda oy birliğiyle geçmesine rağmen yeniden komisyonlara gönderildi. Bazı meclis üyelerinin İZENERJİ’de görev yapan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru işçilerin sorunlarını da dile getirmesi üzerine Başkan Tunç Soyer, “Biz ilk günden itibaren eşit işe eşit ücretin gereğini yapmaya çalışıyoruz. İZENERJİ bunu kenti bütçesiyle çözecek. Bu yüzden meclis gündemine getirmedik. Hiç tereddüttünüz olmasın, sorun yok” dedi. Toplantıda İstanbul Silivri Belediyesi eski Başkanı Özcan Işıklar’ın, Soyer’e danışman olarak atanması da oy çokluğuyla kabul edildi.