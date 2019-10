Eliz’i yalnız bırakmayalım!

İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, her cuma yinelediği “Fridays For Future” eylemini, geçtiğimiz günlerde bu kez New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nin önünde, ‘İklim Değişikliği Eylem Zirvesi’nde gerçekleştirdi.

Yaptığı konuşmayla dünyanın gündemine oturmayı da başardı.



Geçtiğimiz Cuma günü Greta’ya bir destek deBodrum’dan geldi.

Lise son sınıf öğrencisi Eliz Mina Tanrıverdi ve arkadaşları Bodrum İskele meydanında gösteri yaptı.

Fridays For Future ile Amazon Ormanları yandığında tanışmış Eliz.

Eliz kim mi?

17 yaşında, lise son sınıf öğrencisi, pırıl pırıl, aktivist bir genç kızımız...

“Bir orman yanarken benim yaptığım tek şey izlemek olamazdı. Binlerce canlı hayata gözlerini yumarken, ben burada yaşamıma devam edemezdim. Bu kadar acımasız ve bencil olamazdım” diyecek kadar duyarlı...

“Bu yüzden bir kampanya başlattım. Bundan sonra da Bodrum’un birçok yerinde çağrı hareketlerime devam edeceğim. Okullarda seminer vereceğim. Elimden geldiğince insanları bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenleyeceğim” diyecek kadar çalışkan...

“Bana göre iklim krizi 3. Dünya Savaşı demek, insanlığın iklime karşı, doğaya karşı, atmosfere karşı yaptığı hatalarının savaşı demek. Her savaş gibi bu savaşı da insanlık çıkardı ve her savaşta olduğu gibi, bu savaşta da masumlar ölüyor” diyecek kadar da bilinçli...

“Ne kadar başarılı olurum, başarılı olur muyum bilemiyorum ama şunu biliyorum ki; cesaret, verdiğin mücadelenin sonuç almayacağını bilsen bile başlamak”

diyecek kadar da cesur bir genç kızımız...

“Sevgili Greta önderliğinde, Fridsys For Future’deki (FFF) tüm arkadaşlarım ve büyüklerim sayesinde biz bu mücadeleden galip çıkacağız” diyecek kadar kararlı ve duyarlı...



Eliz’i ailesi, arkadaşları, öğretmenleri, komşuları yanlız bırakmamıştı.

Yaklaşık 100 kadar katılımcı destek için yanındaydı.

Sosyal medyadan duyurular yapmış, okulunda seminer vermiş, yani elinden geldiğince yaymaya çalışmış eylemin gün ve saatini.

Çok daha kalabalık olabilir miydi?

Elbette olabilirdi.

Sadece okul arkadaşları gelse çok çok daha kalabalık olurdu.

Gözüm daha fazla kalabalık aradı.



Okuduğu lisenin yönetimi neden bütün çocukları toplayıp gelmemiş diye aklımdan da geçirmedi değilim.

Bir de aklıma taktığım başka bir şey var.

Aynı gün, aynı yer ve aynı saatte gerçekleşen Bodrum-Rusya ve Rusça konuşan ülkeler kültür günleri kapsamında düzenlenen yiyecek içecek standlarınının etrafındaki kalabalık.

Yanlış anlamayın asla eleştirmiyorum.

Aksine bu tür barış ve kardeşlik olaylarını, sonuna kadar destekliyorum.

Ben sadece diyorum ki, o standlara gösterdiğimiz ilginin birazını, çok değil yarısını Eliz’in, “Uyuma Bodrum, iklim için ses çıkar. Yarın var olmak için bugün direneceğiz; tek dünya tek şans” mesajlararına da göstermeliyiz.

Pırıl pırıl bir genç kızın çabasına, emellerine ve vermek istediği desteğe ortak olursak, çıktığı yolda kendini daha güvenli hissetmesine de yardımcı olacağımızı düşünüyorum.

Cesaretine de destek vermiş oluruz.



Hadi gelin Eliz’in çabalarına, cesaretine, azmine destek olalım ve bundan sonraki eylemlerinde daha büyük kalabalıklara seslensin Ezgi.

Bu arada Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın bizzat gelerek Ezgi’yi tebrik ettiğini de belirtmek isterim.

Teşekkürler Sayın Başkan.

Gelişmeleri, Elizminatanrıverdi instagram hesabından takip edebilirsiniz.