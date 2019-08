GSF’nin taşınması kesinleşti

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı, Tınaztepe kampüsüne taşınıyor. Öğrenci ve akademisyenlerin itirazlarıyla gündeme gelen, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de dahil olduğu, tartışmalara yol açan taşınma konusu kesinleşti. DEÜ Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Depreme dayanıksız binalar can güvenliğini tehdit ettiği için bu tahliyenin acil olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Biz programımıza Büyükşehir Belediyesi’nin desteği olmadan devam edeceğiz. Görüşmelerimizde Kültürpark’taki A, B ve C hollerinin uygun oduğunu söylediler. Akademisyenlerimiz de onay verdi. Ancak ardından Başkan Tunç Soyer, onay vermediğini açıkladı. Şimdi önümüzde iki yıllık bir süreç var. Gittiğimiz binanın metrekare olarak uygun ama yapı olarak sanat eğitimine uygun olamadığını kabul ediyoruz. Yeni sanat yerleşkemizde mini opera veya değişik fuaye alanları, sanat yapıları topluluğu düşünüyoruz. Geçiş sürecinde eğitim hayatı kesintiye uğramayacak. Sabancı Kültür Merkezi eğitim planı içerisine dahil edilecek. TRT stüdyolarını da kullanmak için onay aldık. Eksik sahneler, tiyatro alanları, stüdyolar yaratabileceğiz, ki şu an 14 sahnemiz var. Ses izolasyonları, mekan gibi ihtiyaçları da sağlayacağız.”