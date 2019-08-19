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    HaberlerEgeGüçbirliği buluşması
    19.08.2019 - 07:50| YUSUF ÇINAR

    Güçbirliği buluşması

    Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği, ağustos toplantısını Çeşme Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

    Güçbirliği buluşması

    Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği, ağustos toplantısını Çeşme Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce vefat eden eski Devlet Bakanı Işılay Saygın için saygı duruşunda bulunulan ve anıların paylaşıldığı toplantıda üyelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sakız ağacı, tarım ve hayvancılık projeleri konusunda birlikte yapılacak çalışmaları anlattı. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ise projelere destek olma sözü verdi.

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