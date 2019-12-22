‘Herkesin başkanıyım’

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, bir televizyon programının konuğu oldu, altıncı yılına varan başkanlık döneminde vatandaşın taleplerini önceleyen bir hizmet anlayışı içinde olduğunu söyledi. Egepostası’nın haberine göre, İzmir’in üç temel sıkıntısının İZBETON, İZSU ve iletişim sıkıntısı olduğunu vurgulayan Başkan Doğruer, “İZSU’nun tadilatlarının yapılışındaki koordinasyonsuzluk, İZBETON, iletişim sıkıntımız var dedim. Sağ olsun Tunç Başkan doğru hamleyle muhtarlar toplantısı yaptı. Orada bütün kurumlar vardı. Umarım iyi olacak. Ben sokak yeniliyorum İZSU gelip yolu kazıyor. Kardeşim önceden söylesene. Ya da koordinasyon toplantısında bana söyle. Halka eziyete de devletin parasını boşa atmaya da gerek yok. Bu üç sorun halledilirse İzmir’de birçok sorun çözülür” dedi.

‘Sadece elçiyim’

“Kınık’ı iktidar belediyeciliği ile tanıştırmaya söz vermiştik” diyen Başkan Doğruer, “Parti dışında bize oy veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yüzde yüzün başkanı olmaya söz vermiştim. Kınık kırsalda olduğu için sosyal donatı alanları da yapıyoruz. Aksi durumda ilçeden göç olur. Kültür merkezi ve öğretmen evi projesi önemli. Tam önünde yeraltı otoparkıyla bir tören alanı olacak. Cumhuriyet bayramlarını bu demokrasi meydanında yapacağız.

Otel, amfi tiyatrosu, kültür merkezi, halk eğitim merkezi, spor koordinasyon merkezi ile birlikte bir yaşam alanı olacak. Sadece bu projenin bütçesi 16 milyon lira. Devlet imkanlarını Kınık’a getirme konusunda ben sadece bir elçiyim” ifadesini kullandı.