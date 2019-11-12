İzmirliler, Atatürk sevgisini gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümünde, “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı kortejde, binlerce kişi 350 metrelik Atatürk posterini Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşıdı. Bayrak kortejinin arkasında, marşlar çalarak yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediye bandosuna vatandaşların ilgisi büyük oldu.

‘Anlamak önemli’

Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Başkan Soyer, “Ben Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ata’mızı yalnızca yaptıkları ve söyledikleriyle değil, O’nun düşünce ve muhakeme dünyasıyla da anlamaya çalışıyorum. Aramızda olsaydı bugünün büyük meselelerine yaklaşımını ve nasıl çözeceğini tasavvur etmeye dikkat ediyorum. Dünyayı, yaşadıklarımızı, O’nun zihniyle izliyor, attığım her adım için rehber kabul ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uğur Sayınbatur’un şefliğini üstlendiği ‘Modern Brass Ensemble’ Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sundu.

Karşıyakalılar Anıtkabir’e koştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve yüzlerce Karşıyakalı, Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’e gitti. Ellerinde karanfillerle anma törenlerine katılan Karşıyakalılar; Ulu Önder Atatürk’e sevgi, saygı ve bağlılıklarını sundu. Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay da tüm Karşıyakalılar adına Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktı. Başkan Tugay, “Atamızın bizlere emanet ettiği değerlere ebediyen sahip çıkacağımıza bugün bir kez daha söz veriyoruz” dedi.

EGİAD, Ata’nın huzurunda

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti, Ata’nın huzuruna çıktı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Aslan ve heyet, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Aslan, “Yol arkadaşlarını ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor; farklı zamanlarda da olsa, seninle aynı yolda yürüdüğümüzü ve yürüyeceğimizi bilmeni istiyoruz” mesajını bıraktı.

Sevdiği şarkıları gençler söyledi

Güzelbahçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Geleceğimiz Atatürk için Söylüyor’ 2. şarkı yarışması düzenlendi. Gençler, Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi. Başkan Mustafa İnce, “Atatürk’ün bilim ve sanata verdiği önem bize her zaman örnek olmuştur. Bugün biz bu şarkı yarışmasını düzenleyebiliyorsak bu Atatürk sayesindedir” diye konuştu.

Muhteşem koreografi

MUĞLA’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü anma programları kapsamında 300 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk’ün yaşamını yitirdiği yıl 1938 rakamını yazdı. Gençler, koreografilerinde Ata’nın ölüm yılı olan 1938’deki ‘8’ rakamını sonsuzluk işareti şeklinde yatık olarak oluşturdu. Okul Müdürü Taner Kaya, “Atatürk’ü de şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

Her 10 Kasım Elhamra’da

MUĞLA’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü anma programları kapsamında 300 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk’ün yaşamını yitirdiği yıl 1938 rakamını yazdı. Gençler, koreografilerinde Ata’nın ölüm yılı olan 1938’deki ‘8’ rakamını sonsuzluk işareti şeklinde yatık olarak oluşturdu. Okul Müdürü Taner Kaya, “Atatürk’ü de şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

‘Bağda da olsak anarız’

MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm üreticisi Emin Binbaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 81’inci ölüm yıldönümünde, kendi bağında tarım işçileriyle andı. Saat 09.05’i gösterdiğinde, siren sesiyle birlikte törene katılanlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okundu. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “Bağda da dağda da olsak 10 Kasım’da Atatürk’ü saygıyla anmak boynumuzun borcudur” dedi.

Bu kez Ulu Önder için ter döktüler

Buca’nın genç sporcuları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına gerçekleştirilen satranç turnuvasında ter döktü.

Saygı ve özlemle...

Ayvalık’ta Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete uğurlanışının 81. yılında saygı ve özlemle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi,. Ayvalık Belediyesi, Merkez Saatli Camii’nde lokma hayrında bulundu.