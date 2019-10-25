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    HaberlerEgeKaresi’ye kadın kooperatifi müjdesi
    25.10.2019 - 07:50 |

    Karesi’ye kadın kooperatifi müjdesi

    Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla ‘Kadın eli, ekonominin temeli’ sloganıyla düzenlenen Balıkesir Kadın Kooperatiflerini Teşvik ve Güçlendirme Eğitimi programı Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ev sahipliğinde yapıldı.

    Karesi’ye kadın kooperatifi müjdesi

    Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla ‘Kadın eli, ekonominin temeli’ sloganıyla düzenlenen Balıkesir Kadın Kooperatiflerini Teşvik ve Güçlendirme Eğitimi programı Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ev sahipliğinde yapıldı. Programda, kadın kooperatifleri yöneticileri davetlilere çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu, ilçede kadın kooperatifi kuracaklarını müjdeledi. Kooperatifle kadınlara yeni iş olanakları sağlayacaklarını kaydetti.

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