Karesi’ye kadın kooperatifi müjdesi

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla ‘Kadın eli, ekonominin temeli’ sloganıyla düzenlenen Balıkesir Kadın Kooperatiflerini Teşvik ve Güçlendirme Eğitimi programı Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ev sahipliğinde yapıldı. Programda, kadın kooperatifleri yöneticileri davetlilere çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu, ilçede kadın kooperatifi kuracaklarını müjdeledi. Kooperatifle kadınlara yeni iş olanakları sağlayacaklarını kaydetti.