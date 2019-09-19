Kurdeleyi Bahçeli kesecek

Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. MHP’li tek büyükşehirin Manisa olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Akçay, “Kente ve gençlere en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ziyarette müjde veren Başkan Ergün ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ekim ayının ikinci haftasında, yeni il başkanlığının açılışı için Manisa’da ağırlamaya hazırlandıklarını belirtti.

Güreşe davet ETTİ

Başkan Ergün’ü bir diğer konuğu, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi oldu. Ergün’ü, Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet eden Çerçi, güreşlerin 22 Eylül Pazar günü yapılacağını belirtti, yağlı güreşlerin sembolü kırmızı dipli mum hediye etti. Başkan Ergün, güreşe katılacak sporculara başarıler diledi.