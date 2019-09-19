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    HaberlerEge Kurdeleyi Bahçeli kesecek
    19.09.2019 - 07:50 |

    Kurdeleyi Bahçeli kesecek

    Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Ekim ayında liderimiz Devlet Bahçeli’yi ağırlayacağız” dedi.

    Kurdeleyi Bahçeli kesecek

    Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. MHP’li tek büyükşehirin Manisa olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Akçay, “Kente ve gençlere en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ziyarette müjde veren Başkan Ergün ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ekim ayının ikinci haftasında, yeni il başkanlığının açılışı için Manisa’da ağırlamaya hazırlandıklarını belirtti.

    Güreşe davet ETTİ

    Başkan Ergün’ü bir diğer konuğu, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi oldu. Ergün’ü, Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet eden Çerçi, güreşlerin 22 Eylül Pazar günü yapılacağını belirtti, yağlı güreşlerin sembolü kırmızı dipli mum hediye etti. Başkan Ergün, güreşe katılacak sporculara başarıler diledi.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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