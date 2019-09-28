Kuşadası seferber oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de kan bağışlayıp destek olduğu kampanyaya, Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Türk Kızılayı tarafından kurulan platformda Çelen ve ilik nakli bekleyen diğer hastalar için bağış yapıldı. Kampanyanın büyük bir sorumluluk örneği olduğunu ifade eden Başkan Günel “Başkan Çerçioğlu, yine çok güzel bir işe imzasını attı. Bu kampanya sayesinde ilik nakli bekleyen çok sayıda hastaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Kampanyanın tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” dedi.



Denetim ekibi göreve başladı



Kuşadası’nda toplum huzuru ve sağlığı için Kent Düzeni Denetim Ekibi kuruldu. Kuşadası Kaymakamlığı Denetim Kurulu, Zabıta Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kuşadası Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Kuşadası Vergi Dairesi, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Kuşadası Şoförler Odası’ndan birer yetkilinin bulunduğu ekip özellikle okul yakınındaki işletmeleri denetleniyor.