Narlıdere’de ilk kreşe az kaldı

Okul öncesi eğitim yatırımlarına hız veren Narlıdere Belediyesi, belediye bünyesindeki ilk kreşini 19 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de Yaşar Kemal Tesisleri içinde açacak. Törende çocuklar için yüz boyama, balon ve palyaço eğlenceleri sunulacak. Herkesi açılışa davet eden Başkan Ali Engin, “Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Bu doğrultuda belediyemize ait ilk kreşi de çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunuyoruz” ifadesini kullandı.

İnşaat çalışmaları tamamlanan kreş, dört sınıf olarak tasarlandı. 70 öğrenci kapasitesine sahip eğitim yuvasında, uyku odası, yemekhane, yönetici odası ve mutfak da yer aldı. Okulun bahçesi ise çocuk oyun alanı olarak ayrıldı.